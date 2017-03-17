Подозреваемые по делу о похищении А.Гончаренко обжаловали свой арест

"Они (подозреваемые по делу А.Гончаренко - ред.) подали апелляцию, и она рассматривается. Одно заседание было, но его перенесли. Следующего заседания еще не было ", - сказал А.Гончаренко.

Он отметил, что рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемых в похищении А.Гончаренко было отложено из-за того, что защита заявила ходатайство о предоставлении им времени для ознакомления с материалами дела.

Напомним, как сообщал УНН, А.Гончаренко рассказал детали спецоперации по его "похищение". Заказчика похищения А.Гончаренко лишат мандата депутата Лиманского райсовета после решения суда.