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Подозреваемые по делу о похищении А.Гончаренко обжаловали свой арест

Подозреваемые по делу о похищении А.Гончаренко обжаловали свой арест

Киев • УНН

 • 16618 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Подозреваемые по делу о похищении народного депутата Алексея Гончаренко обжаловали выбранную им меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Они (подозреваемые по делу А.Гончаренко - ред.) подали апелляцию, и она рассматривается. Одно заседание было, но его перенесли. Следующего заседания еще не было ", - сказал А.Гончаренко.

Он отметил, что рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемых в похищении А.Гончаренко было отложено из-за того, что защита заявила ходатайство о предоставлении им времени для ознакомления с материалами дела.

Напомним, как сообщал УНН, А.Гончаренко рассказал детали спецоперации по его "похищение". Заказчика похищения А.Гончаренко лишат мандата депутата Лиманского райсовета после решения суда.

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