Підозрювані у справі про викрадення О.Гончаренка оскаржили свій арешт

“Вони (підозрювані у справі О.Гончаренка — ред.) подали апеляцію, і вона розглядається. Одне засідання було, але його перенесли. Наступного засідання ще не було”, — сказав О.Гончаренко.

Він зазначив, що розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваних у викраденні О.Гончаренка був відкладений через те, що захист заявив клопотання про надання їм часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, О.Гончаренко розповів деталі спецоперації щодо його "викрадення". Замовника викрадення О.Гончаренка позбавлять мандата депутата Лиманської райради після рішення суду.