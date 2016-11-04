Подросток повесился во дворе своего дома в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Подросток повесился во дворе своего дома в Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Сегодня, 4 ноября, около восьми утра в полицию поступило сообщение от сотрудников "скорой помощи" о том, что в одном из частных домовладений произошло самоубийство.
Правоохранители установили, что во дворе своего дома покончил жизнь самоубийством путем повешения 16-летний житель города Лиман. Утром перед смертью он оставался дома один, предсмертной записки не оставил. Погибший проживал с матерью, которая особо не занималась его воспитанием.
Данные о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Проводится проверка.