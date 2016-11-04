Підліток повісився у дворі свого будинку на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Підліток повісився у дворі свого будинку на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Сьогодні, 4 листопада, близько восьмої ранку до поліції надійшло повідомлення від співробітників “швидкої допомоги” про те, що в одному з приватних домоволодінь сталося самогубство.
Правоохоронці встановили, що у дворі свого будинку покінчив життя самогубством шляхом повішання 16-річний житель міста Лиман. Вранці перед смертю він залишався вдома один, передсмертної записки не залишив. Загиблий проживав із матір’ю, яка особливо не займалася його вихованням.
Дані про подію внесені до ЄРДР за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Проводиться подальша перевірка.