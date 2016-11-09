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Подростков, которые повредили 38 могил, задержали в Одесской области

Подростков, которые повредили 38 могил, задержали в Одесской области

Киев • УНН

 • 9203 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правоохранители задержали подростков, которые повредили 38 могил в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

К правоохранителям обратилась глава Маякского сельского совета и сообщила, что жителями поселка обнаружены поврежденные могилы на кладбище.

Сотрудники полиции обнаружили поврежденными 38 могил. Преимущественно были перевернуты на землю и частично поломаны надгробные плиты и кресты.

Вандалами оказались шестеро местных подростков в возрасте 13-14 лет, которые праздновали Хэллоуин. Переодевшись в маскарадные костюмы ребята сначала пугали жителей села, а потом пошли на кладбище, где повредили могильные памятники.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины.

Устанавливается размер причиненного материального ущерба, проводятся другие следственные действия

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