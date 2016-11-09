Підлітків, що пошкодили 38 могильних пам'ятників, затримали на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Правоохоронці затримали підлітків, які пошкодили 38 могильних пам'ятників на Одещині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
До правоохоронці звернулась Голова Маякської сільської ради і повідомила, що мешканцями селища виявлені пошкоджені могили на кладовищі.
Співробітники поліції виявили пошкодженими тридцять вісім могил. Переважно були перекинуті на землю та частково поламані надгробні плити та хрести.
Вандалами виявились шестеро місцевих підлітків віком 13-14 років, які святкували Хелловін. Перевдягнувшись у маскарадні костюми хлопці спочатку лякали селян, а потім пішли на кладовище, де пошкодили могильні пам’ятники.
За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.297(наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України.
Зараз встановлюється розмір спричиненого матеріального збитку, проводяться інші слідчі дії