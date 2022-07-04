Взятка для нардепа: дело главы Украинской лиги авторских и смежных прав передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Прокуратура передала в суд материалы дела о попытке подкупа главой общественной организации народного депутата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
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«Печерской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из общественных организаций по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
Расследованием установлено, что председатель общественного союза, который занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины, обратился к помощнику народного депутата - председателю одного из подкомитетов Верховной Рады Украины с предложением предоставления 100 000 долларов неправомерной выгоды. Эти средства помощник должен был передать народному депутату за блокирование рассмотрения законопроекта, которым предлагалось внести изменения в закон, которые бы значительно снизили коррупционные риски в этой сфере.
Председателя общественного союза задержали правоохранители при передаче этой суммы средств помощнику народного депутата. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось СВ Печерского УП ГУ Нацполиции в городе Киеве при оперативном сопровождении ГУ БКОЗ СБУ.
Контекст
Речь идет о деле директора Организации коллективного управления авторскими и смежными правами (ОКУАСП) Александра Никина, также являющегося главой Украинской лиги авторских и смежных прав (УЛАСП). СБУ задержала Никина осенью прошлого года во время попытки дачи взятки помощнику нардепа.
Известно, что речь шла о законопроекте №5572 «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и(или) смежных прав», которым нивелировалась потребность в УЛАСПе.
Добавим, что законопроект был принят и подписан Президентом, в данный момент документ действует.