Взятка для нардепа: дело главы Украинской лиги авторских и смежных прав передали в суд

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Прокуратура передала в суд материалы дела о попытке подкупа главой общественной организации народного депутата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Цитата

«Печерской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из общественных организаций по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины)», - говорится в сообщении. 

Детали

Расследованием установлено, что председатель общественного союза, который занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины, обратился к помощнику народного депутата - председателю одного из подкомитетов Верховной Рады Украины с предложением предоставления 100 000 долларов неправомерной выгоды. Эти средства помощник должен был передать народному депутату за блокирование рассмотрения законопроекта, которым предлагалось внести изменения в закон, которые бы значительно снизили коррупционные риски в этой сфере.

Председателя общественного союза задержали правоохранители при передаче этой суммы средств помощнику народного депутата. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось СВ Печерского УП ГУ Нацполиции в городе Киеве при оперативном сопровождении ГУ БКОЗ СБУ.

Контекст

Речь идет о деле директора Организации коллективного управления авторскими и смежными правами (ОКУАСП) Александра Никина, также являющегося главой Украинской лиги авторских и смежных прав (УЛАСП). СБУ задержала Никина осенью прошлого года во время попытки дачи взятки помощнику нардепа.

Известно, что речь шла о законопроекте №5572 «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и(или) смежных прав», которым нивелировалась потребность в УЛАСПе.

Добавим, что законопроект был принят и подписан Президентом, в данный момент документ действует.

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