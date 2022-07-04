Хабар для нардепа: справу голови Української ліги авторських та суміжних прав передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Прокуратура передала до суду матеріали справи про спробу підкупу головою громадської організації народного депутата. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Цитата
«Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї із громадських організації за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України)», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Розслідуванням встановлено, що голова громадської спілки, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України, звернувся до помічника народного депутата - голови одного з підкомітетів Верховної Ради України із пропозицією надання 100 000 доларів неправомірної вигоди. Ці кошти помічник повинен був передати народному депутату за блокування розгляду законопроекту, яким пропонувалося внести зміни до закону, що значно знизили б корупційні ризики у цій сфері.
Голову громадської спілки затримали правоохоронці під час передачі цієї суми коштів помічнику народного депутата. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося СВ Печерського УП ГУ Нацполіції у місті Києві за оперативного супроводу ГУ БКОЗ СБУ.
Контекст
Мова йде про справу директора Організації колективного управління авторськими і суміжними правами (ОКУАСП) Олександра Нікіна, який також є главою Української ліги авторських та суміжних прав (УЛАСП). СБУ затримала Нікіна восени минулого року під час спроби дачі хабаря помічнику нардепа.
Відомо, що мова йшла про законопроект №5572 «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», яким нівелювалась потреба в УЛАСП.
Додамо, що законопроект було ухвалено та підписано Президентом, наразі документ чинний.