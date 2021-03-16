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Подконтрольные ФСБ хакеры Armageddon пытались взломать сайты власти в Украине - СБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали масштабную кибератаку на правительственные ресурсы Украины со стороны группы хакеров Armageddon, которую контролирует ФСБ РФ. Об этом заявили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

Цитата:

"Киберспециалисты СБУ заблокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки "Armageddon". Из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины", - сказано в сообщении.

Детали

В СБУ сообщили, что удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для "потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам".

О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу "MISP-UA".

Дополнение

Сейчас СБ Украины совместно с Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора, как указано, "принимает все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб".

Ранее в СБУ заявляли, что более 70% от общего количества всех кибератак на органы государственной власти Украины происходит со стороны Российской Федерации. Также в СБУ указывали, что в спецслужбах РФ есть подразделения, которые занимаются кибератаками против Украины.

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