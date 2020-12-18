Понад 70% кібератак на держоргани в Україні йдуть з боку Росії - СБУ

"Понад 70% від загальної кількості всіх кібератак на органи державної влади відбувається з боку Російської Федерації. І за прогнозами, у 2021 році головними об’єктами хакерських атак залишатимуться системи електронного документообігу, електронна пошта та інші інструменти дистанційної роботи та корпоративних мереж. Цілями кібератак також можуть стати об’єкти критичної інфраструктури, стратегічні підприємства", - йдеться у повідомленні з посиланням на дані кібердепартаменту СБУ.

Голова спецслужби Іван Баканов при цьому заявив, що "системно питаннями кібербезпеки роками ніхто не займався". "Реальні масштаби проникнення на інформресурси органів влади вражають — атаки відбуваються майже щодня” — наголосив Баканов.

За його словами, переважна більшість кіберзагроз надходить з боку Російської Федерації. “Вона направляє шалені сили на боротьбу з Україною — особливо у сфері інформаційної та кібербезпеки”, — додав голова СБУ.

Він підкреслив, що несанкціонований доступ до інформаційних систем міністерств і відомств з боку агресора завдає суттєвої шкоди національній безпеці України.

Нагадаємо, з 9 по 15 грудня цього року зафіксовано понад 15 кібератак на сайти ОПУ та Держспецзв’язку.

За даними СБУ, цього року на держоргани та важливу інфраструктуру здійснено вже 460 кібератак.