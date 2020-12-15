За тиждень зафіксовано понад 15 кібератак на сайти ОПУ та Держспецзв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. З 9 по 15 грудня система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 16 DDoS-атак на сайти Офісу Президента України та Держспецзв’язку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
“Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 468 360 підозрілих подій, що приблизно на рівні попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (44%), застосування нестандартних протоколів (28%), спроб викрадення інформації (10%) та спроб отримання прав адміністратора (7%)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 58 321 атаку різних видів, що на 7% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість — це мережеві атаки прикладного рівня (97%) та атаки типу “Harvest Attack” (2%).
“Також зафіксовано і заблоковано 16 DDoS-атак, зокрема на вебресурси Офісу Президента України та Держспецзв’язку”, — йдеться у повідомленні.
Так, Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3 181 кіберінцидент, що на 31% більше, ніж попереднього тижня.
Переважна більшість опрацьованих інцидентів стосується недержавного сектору (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (99%).
Нагадаємо, минулого тижня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 468 366 підозрілих подій та заблокувала 11 DDoS-атак на сайти Офісу Президента України.