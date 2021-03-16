Підконтрольні ФСБ хакери Armageddon намагалися зламати сайти влади в Україні - СБУ

Цитата:

"Кіберфахівці СБУ заблокували масштабну кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання “Armageddon”. Через дії хакерів куратори з країни-агресора могли отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України", - сказано у повідомленні.

Деталі

У СБУ повідомили, що вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для "потенційного несанкціонованого доступу російських спецслужб до державних інформаційних ресурсів".

Про виявлені кіберзагрози СБУ поінформувала органи державної влади через платформу “MISP-UA”.

Доповнення

Наразі СБ України спільно з Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора, як вказано, "вживає всі необхідні заходи для фіксації численних кібератак з боку іноземних спецслужб".

Раніше у СБУ заявляли, що понад 70% від загальної кількості всіх кібератак на органи державної влади України відбувається з боку Російської Федерації. Також у СБУ вказували, що у спецслужбах РФ є підрозділи, які займаються кібератаками проти України.