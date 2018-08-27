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Подложили гранату под подушку: в Одесской области неизвестные пытались убить фермера

Киев • УНН

 • 15665 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В ночь на 26 августа в поселке Тарутино Одесской области неизвестные бросили гранату в помещение фермера, а еще одну - подложили под подушку. Об этом УНН сообщили в полиции.

Подложили гранату под подушку: в Одесской области неизвестные пытались убить фермера

Следствием в настоящее время установлено, что одну гранату "РГД-5" неизвестные бросили в окно дома. Взрывом была повреждена кухня. Эти повреждения хозяин дома, местный фермер обнаружил, когда поздно ночью вернулся домой с женой.

После чего хозяева решили самостоятельно осмотреть помещения и под подушкой на диване обнаружили гранату "Ф-1". Граната взорвалась. К счастью, хозяева успели выбежать из комнаты до того, как граната взорвалась.

Полиция начала расследование, квалифицировав действия как покушение на убийство (ст. 15 ст.115 УК).

Напомним, в частном домовладении жителя Харьковской области взорвался неизвестный предмет.

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