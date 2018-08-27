Подложили гранату под подушку: в Одесской области неизвестные пытались убить фермера
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В ночь на 26 августа в поселке Тарутино Одесской области неизвестные бросили гранату в помещение фермера, а еще одну - подложили под подушку. Об этом УНН сообщили в полиции.
Следствием в настоящее время установлено, что одну гранату "РГД-5" неизвестные бросили в окно дома. Взрывом была повреждена кухня. Эти повреждения хозяин дома, местный фермер обнаружил, когда поздно ночью вернулся домой с женой.
После чего хозяева решили самостоятельно осмотреть помещения и под подушкой на диване обнаружили гранату "Ф-1". Граната взорвалась. К счастью, хозяева успели выбежать из комнаты до того, как граната взорвалась.
Полиция начала расследование, квалифицировав действия как покушение на убийство (ст. 15 ст.115 УК).
Напомним, в частном домовладении жителя Харьковской области взорвался неизвестный предмет.