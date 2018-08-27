Підклали гранату під подушку: на Одещині невідомі намагалися вбити фермера
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У ніч на 26 серпня в селищі Тарутине Одеської області невідомі кинули гранату у помешкання фермера, а ще одну - підклали під подушку. Про це УНН повідомили у поліції.
Слідством на даний час встановлено, що одну гранату "РГД-5" невідомі кинули у вікно будинку. Вибухом було пошкоджено кухню. Ці пошкодження господар будинку, місцевий фермер, виявив, коли пізно вночі повернувся до дому з дружиною.
Після чого господарі вирішили самостійно оглянути помешкання і під подушкою на дивані виявили гранату "Ф-1". Граната вибухнула. На щастя, господарі встигли вибігти з кімнати до того, як граната вибухнула.
Поліція розпочала розслідування, кваліфікувавши події як замах на вбивство (ст. 15, ст.115 ККУ).
Нагадаємо, у приватному домоволодінні мешканця Харківської області вибухнув невідомий предмет.