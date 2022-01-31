Подготовка к беспорядкам в Киеве: задержанным будут просить арест без права на залог

КИЕВ. 31 января. УНН. Правоохранительные органы будут просить для организатора и его помощника, которых задержали по подозрению в планировании массовых беспорядков в стране, содержания под стражей без права на залог. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга, передает корреспондент УНН.