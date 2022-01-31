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Підготовка до заворушень в Києві: затриманим проситимуть арешт без права на заставу

Підготовка до заворушень в Києві: затриманим проситимуть арешт без права на заставу

Київ • УНН

 • 29324 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Правоохоронні органи проситимуть для організатора та його помічника, яких затримали за підозрою у плануванні масових заворушень в країні, тримання під вартою без права на заставу. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Вчора, 30 січня, у Києві за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора організатора та його помічника затримали. Їхні дії кваліфіковані як замах на масові заворушення. Слідчі Нацполіції готують фігурантам повідомлення про підозру та клопотання до суду про безальтернативне взяття під варту", - сказав Клименко.

Деталі

За його словами, правоохоронні органи ще на шляху до встановлення замовників та кінцевих бенефіціарів протестних акцій.

"Але розуміємо, кому вигідна подібна дестабілізація ситуації в країні", - зазначив Клименко.

Він додав, що підозру отримали дві особи, які є громадянами України.

"Причетність їх до іншої держави, до спецслужб держав встановлює слідство", - сказав Клименко.

Клименко підкреслив, що всі громадяни України мають право на мирний протест.

"Але коли мирні мітинги переходять межу законності, перетворюються на інструмент гібридної війни та згубно впливають на внутрішню ситуацію в державі, то правоохоронні органи будуть оперативно та жорстко присікати такі речі. Бо це питання національної безпеки, питання безпеки кожного громадянина України та внутрішнього порядку в країні", - наголосив Голова Національної поліції України.

Що було раніше

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в Україні попередили заворушення, під час яких тисячі “тітушок” мали влаштувати бійки з правоохоронцями в центрі Києва та областях — з постраждалими, підпаленими шинами.

Поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення на території України. Подробиці правоохоронці планують розкрити завтра.

Контекст

26 листопада 2021 року під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю "представників Росії". Кремль заперечив слова Зеленського щодо участі Росії у можливому держперевороті в Україні.

В грудні 2021 року Зеленський прокоментував ситуацію із державним переворотом, заявивши, що ті, хто його готували, не змінили плани.

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