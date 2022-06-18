Подготовка к новому отопительному сезону: в ПХГ уже более 10 млрд кубов газа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Кабинет министров Украины утвердил документ, определяющий, что к началу отопительного сезона в октябре в подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительного сезона при любых обстоятельствах. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, добавив, что в ПХГ уже более 10 млрд кубов газа, передает УНН.
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“Продолжаем подготовку к отопительному сезону. Просчитываем и готовимся ко всем возможным сценариям. На заседании Правительства утвердили документ, определяющий, что на начало отопительного сезона в октябре в наших подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительного сезона при любых обстоятельствах. Это гарантии того, что страна будет с теплом и мы сможем спокойно пройти следующую зиму”, — написал Шмыгаль.
Детали
Он добавил, что сейчас в ПХГ уже более 10 млрд кубов газа, и этот объем постоянно растет.
Дополнение
Ранее Шмыгаль сообщал, что Украина начинает подготовку к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, ожидающего нас этой зимой.