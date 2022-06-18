Підготовка до нового опалювального сезону: у ПСГ уже понад 10 млрд кубів газу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні у підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, додавши, що у ПСГ уже понад 10 млрд кубів газу, передає УНН.
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“Продовжуємо підготовку до опалювального сезону. Прораховуємо та готуємося до всіх можливих сценаріїв. На засіданні Уряду затвердили документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні у наших підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Це гарантії того, що країна буде з теплом і ми зможемо спокійно пройти наступну зиму”, — написав Шмигаль.
Деталі
Він додав, що зараз у ПСГ уже понад 10 млрд кубів газу, і цей обсяг постійно зростає.
Доповнення
Раніше Шмигаль повідомляв, що Україна розпочинає підготовку до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими.