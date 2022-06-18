Підготовка до нового опалювального сезону: у ПСГ уже понад 10 млрд кубів газу

Цитата

“Продовжуємо підготовку до опалювального сезону. Прораховуємо та готуємося до всіх можливих сценаріїв. На засіданні Уряду затвердили документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні у наших підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Це гарантії того, що країна буде з теплом і ми зможемо спокійно пройти наступну зиму”, — написав Шмигаль.

Деталі

Він додав, що зараз у ПСГ уже понад 10 млрд кубів газу, і цей обсяг постійно зростає.

Доповнення

Раніше Шмигаль повідомляв, що Україна розпочинає підготовку до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими.