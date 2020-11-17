Под Житомиром лобовое столкновение легковушки Skoda с грузовиком - три человека погибли

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. На житомирской объездной возле села Свитын произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и грузовика, во время которого погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Предварительно, около 7:30 утра на участке автодороги "Киев - Чоп", вблизи села Свитын Житомирского района, водитель автомобиля Skoda Fabia, 18-летний житель Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Scania под управлением 42-летнего киевлянина. Известно, что в результате столкновения автомобилей погибли 3 человека: водитель легковушки и двое его пассажиров, лица которых устанавливаются", - говорится в сообщении.

Указано, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Житомирского районного отделения полиции.

Сообщается, что сведения о автопроисшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств смертельного ДТП.

Напомним, в Киеве автомобиль въехал в трамвай, движение заблокировано.

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