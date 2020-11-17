Під Житомиром лобове зіткнення легковика Skoda з вантажівкою - троє людей загинули

"Попередньо, близько 7:30 ранку на ділянці автодороги "Київ – Чоп", поблизу села Світина Житомирського району, водій автомобіля Skoda Fabia, 18-річний житель Львівської області, рухаючись у напрямку Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення із вантажівкою Scania під керуванням 42-річного киянина. Наразі відомо, що унаслідок зіткнення автівок загинули 3 людей: водій легковика та двоє його пасажирів, особи яких наразі встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області та Житомирського районного відділення поліції.

Повідомляється, що відомості про автопригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Триває з’ясування всіх причин та обставин смертельної ДТП.

Нагадаємо, у Києві автівка в'їхала у трамвай, рух заблоковано.