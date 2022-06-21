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Под вражеский обстрел в Лисичанске попал начальник военной администрации города

Под вражеский обстрел в Лисичанске попал начальник военной администрации города

Киев • УНН

 • 77125 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В Лисичанске в Луганской области 20 июня под вражеский обстрел попал начальник военной администрации города Валерий Шибико. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

«Очень плотный обстрел был в Лисичанске, и он продолжался не час, не два, а практически целый день. Поэтому нельзя было проехаться и посмотреть ситуацию по городу. Выезжал глава военной администрации несколько раз для того, чтобы посмотреть в тех центрах, куда были максимальные прилеты. Сам попал под обстрел, машина у него была обстреляна, поэтому вернулся», - рассказал Гайдай в видео, распространенном в его Telegram.

Дополнение

20 июня Гайдай заявил, что крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Российские оккупанты начинают широкомасштабное наступление в области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области.

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что перед врагом была поставлена ​​задача дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня.

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