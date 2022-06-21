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Під ворожий обстріл у Лисичанську потрапив начальник військової адміністрації міста

Під ворожий обстріл у Лисичанську потрапив начальник військової адміністрації міста

Київ • УНН

 • 77126 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У Лисичанську на Луганщині 20 червня під ворожий обстріл потрапив начальник військової адміністрації міста Валерій Шибіко. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

«Дуже щільний обстріл був у Лисичанську, і він тривав не годину, не дві, а практично цілий день. Тому не можна було проїхатися і подивитися ситуацію містом. Виїжджав голова військової адміністрації кілька разів для того, щоб подивитися в тих центрах, куди були максимальні прильоти. Сам потрапив під обстріл, машину в нього було обстріляно, тому повернувся», - розповів Гайдай у відео, поширеному у його Telegram.

Доповнення

20 червня Гайдай заявив, що вкрай тяжка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Російські окупанти починають широкомасштабний наступ в області, вони накопичили достатню кількість резервів, і сьогодні у вогні усі вільні населені пункти області.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що перед ворогом було поставлено завдання дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.

Українські Національні Новини

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