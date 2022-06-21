Під ворожий обстріл у Лисичанську потрапив начальник військової адміністрації міста
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Лисичанську на Луганщині 20 червня під ворожий обстріл потрапив начальник військової адміністрації міста Валерій Шибіко. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
Цитата
«Дуже щільний обстріл був у Лисичанську, і він тривав не годину, не дві, а практично цілий день. Тому не можна було проїхатися і подивитися ситуацію містом. Виїжджав голова військової адміністрації кілька разів для того, щоб подивитися в тих центрах, куди були максимальні прильоти. Сам потрапив під обстріл, машину в нього було обстріляно, тому повернувся», - розповів Гайдай у відео, поширеному у його Telegram.
Доповнення
20 червня Гайдай заявив, що вкрай тяжка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Російські окупанти починають широкомасштабний наступ в області, вони накопичили достатню кількість резервів, і сьогодні у вогні усі вільні населені пункти області.
Заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що перед ворогом було поставлено завдання дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.