Під ворожий обстріл у Лисичанську потрапив начальник військової адміністрації міста

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«Дуже щільний обстріл був у Лисичанську, і він тривав не годину, не дві, а практично цілий день. Тому не можна було проїхатися і подивитися ситуацію містом. Виїжджав голова військової адміністрації кілька разів для того, щоб подивитися в тих центрах, куди були максимальні прильоти. Сам потрапив під обстріл, машину в нього було обстріляно, тому повернувся», - розповів Гайдай у відео, поширеному у його Telegram.

Доповнення

20 червня Гайдай заявив, що вкрай тяжка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Російські окупанти починають широкомасштабний наступ в області, вони накопичили достатню кількість резервів, і сьогодні у вогні усі вільні населені пункти області.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що перед ворогом було поставлено завдання дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.