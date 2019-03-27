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Под Винницей от удара об отбойник автомобиль разорвало пополам

Киев • УНН

 • 11754 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Вблизи села Дорожное Винницкого района водитель автомобиля Volkswagen Passat въехал в отбойник. В результате аварии двое погибших - 31-летний водитель и его 32-летняя пассажирка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Винницкой области.

Под Винницей от удара об отбойник автомобиль разорвало пополам

Согласно сообщению, авария произошла в светлое время суток, около 17:30 26 марта. Водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль разорвало пополам. От полученных повреждений водитель и пассажирка машины погибли на месте.

Как отметили в пресс-службе, на месте аварии работает следственно-оперативная группа и эксперты. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.

Кроме того, следственными органами начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Напомним, ранее УНН сообщал, что на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием девяти автомобилей.

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