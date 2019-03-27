Під Вінницею від удару об відбійник автомобіль розірвало навпіл
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Поблизу села Дорожнє Вінницького району водій автомобіля Volkswagen Passat в'їхав у відбійник. У результаті аварії двоє загиблих - 31-річний водій та його 32-річна пасажирка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у Вінницькій області.
Згідно із повідомленням, аварія сталась у світлий час доби, близько 17:30 26 березня. Водій іномарки не впорався з керуванням транспортного засобу та зіткнувся з відбійником, у результаті чого автомобіль розірвало навпіл. Від отриманих ушкоджень водій та пасажирка машини загинули на місці.
Як зазначили у прес-службі, на місці аварії працює слідчо-оперативна група та експерти. Причини аварії будуть встановлені під час досудового розслідування.
Окрім того, слідчими органами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю дев’яти автомобілів.