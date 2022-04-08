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Под Сумами на мине подорвался автомобиль Сумыоблэнерго, есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 124078 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Вблизи села Белка на противотанковой мине, оставленной оккупантами, подорвался автомобиль с бригадой работников Сумыоблэнерго. Один человек погиб, двух мужчин с травмами и переломами доставили в больницу. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Под Сумами на мине подорвался автомобиль Сумыоблэнерго, есть погибший и раненые

Цитата

"Вчера, 7 апреля, вблизи села Белка, Ахтырского района, на противотанковой мине, оставленной военными рф, подорвался автомобиль с бригадой работников Сумыоблэнерго", - написал Живицкий.

Детали

По его словам, они выехали на локацию, чтобы восстановить электроснабжение.

"Один человек погиб. Двух мужчин с травмами и переломами доставили в больницу. Там им оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Еще два человека получили контузию, без госпитализации", - сообщил Живицкий.

Живицкий подчеркнул, что территория Сумщины пока не является безопасной.

"Российские военные оставили много боеприпасов и заминированных участков", - отметил он.

Дополнение 

Живицкий сообщал ранее, что территория Сумской области свободна от российских оккупантов, однако до сих пор есть много заминированных участков.

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