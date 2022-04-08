Під Сумами на міні підірвався автомобіль Сумиобленерго, є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Поблизу села Білка на протитанковій міні, залишеній окупантами, підірвався автомобіль із бригадою працівників Сумиобленерго. Одна людина загинула, двох чоловіків із травмами й переломами доставили до лікарні. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, передає УНН.
Цитата
"Учора, 7 квітня, поблизу села Білка, Охтирського району, на протитанковій міні, залишеній військовими рф, підірвався автомобіль із бригадою працівників Сумиобленерго"", - написав Живицький.
Деталі
За його словами, вони виїхали на локацію, щоб відновити електропостачання.
"Одна людина загинула. Двох чоловіків із травмами й переломами доставили до лікарні. Там їм надають кваліфіковану медичну допомогу. Ще двоє людей отримали контузію, без госпіталізації", - повідомив Живицький.
Живицький наголосив, що територія Сумщини наразі не є безпечною.
"Російські військові залишили багато боєприпасів і замінованих ділянок", - зазначив він.
Доповнення
Живицький повідомляв раніше, що територія Сумської області вільна від російських окупантів, утім досі є багато замінованих ділянок.