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Под суд пойдет судья-предательница из Крыма: ее подозревают в причастности к незаконному приговору Чубарову

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. ГБР завершили досудебное расследование по делу бывшей судьи Керченского городского суда АРК, которая благодаря измене сделали себе карьеру при оккупантах. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Под суд пойдет судья-предательница из Крыма: ее подозревают в причастности к незаконному приговору Чубарову

Цитата

"Установлено, что сразу после оккупации Крыма бывшая судья городского суда Керчи перешла на сторону врага и стала работать в незаконно созданных органах судебной власти",  - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что за особые «достижения» перед оккупационными властями в 2020 году она указом путина была назначена судьей так называемого «Верховного суда республики Крым».

По оперативной информации, она могла быть причастна к вынесению приговора по сфабрикованному делу против Председателя Меджлиса Рефата Чубарова, а также к заключению активиста национального движения крымских татар Эдема Бекирова.

Бывшая судья обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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