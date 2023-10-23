Під суд піде суддя-зрадниця з Криму: її підозрюють у причетності до незаконного вироку Чубарову
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. ДБР завершили досудове розслідування у справі колишньої судді Керченського міського суду АРК, яка завдяки зраді зробили собі кар'єру при окупантах. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.
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"Встановлено, що одразу після окупації Криму колишня суддя міського суду Керчі перейшла на бік ворога та стала працювати в незаконно створених органах судової влади", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що за особливі «досягнення» перед окупаційною владою у 2020 році її указом путіна було призначено суддею так званого «Верховного суду республіки Крим».
За оперативною інформацією, вона могла бути причетна до винесення вироку за сфабрикованою справою проти Голови Меджлісу Рефата Чубарова, а також до ув’язнення активіста національного руху кримських татар Едема Бекірова.
Колишня суддя обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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