Под Славянском задержан пособник террористов

На блокпосту близ Славянска правоохранителями для проверки был остановлен автобус, направлявшийся в Москву. Выяснилось, что один из пассажиров, местный житель 1993 года рождения, подозревается в сотрудничестве с участниками незаконных вооруженных формирований.

Задержанный пояснил полицейским, что весной 2014 года, с оккупацией города незаконными вооруженными формированиями, решил немного "подзаработать". Тогда он работал водителем и на своем грузовике стал перевозить стройматериалы, с помощью которых боевики строили укрепления в захваченном городе. За это ему неплохо платили, а моральная составляющая вопроса мужчину не интересовала.

Когда в результате деятельности террористов в Славянске начались активные боевые действия, мужчине сразу же расхотелось работать на новых "хозяев". Он собрал вещи и уехал в Харьковскую область, а оттуда - в РФ. Там он и жил до настоящего времени, иногда наведываясь в родной город.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. Ее санкции предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.