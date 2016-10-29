Під Слов'янськом затримано посібника терористів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Під Слов'янськом затримано посібника терористів. Про це кореспонденту УНН повідомляє Слов'янський відділ поліції ГУНП Донецької області.
На блокпосту поблизу Слов’янська правоохоронцями для перевірки було зупинено автобус, що прямував до Москви. З’ясувалося, що один з пасажирів, місцевий житель 1993 року народження, підозрюється у співпраці з учасниками незаконних збройних формувань.
Затриманий пояснив поліцейським, що навесні 2014 року, із окупацією міста незаконними збройними формуваннями, вирішив трохи “підзаробити”. Тоді він працював водієм і на своїй вантажівці став перевозити будматеріали, за допомогою яких бойовики будували укріплення в захопленому місті. За це йому непогано платили, а моральна складова питання чоловіка не цікавила.
Коли в результаті діяльності терористів в Слов’янську почалися активні бойові дії, чоловіку відразу ж перехотілося працювати на нових “господарів”. Він зібрав речі і поїхав в Харківську область, а звідти — до РФ. Там він і жив до теперішнього часу, іноді навідуючись до рідного міста.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 “Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності” Кримінального кодексу України. Її санкції передбачають позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.