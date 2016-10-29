Під Слов'янськом затримано посібника терористів

На блокпосту поблизу Слов’янська правоохоронцями для перевірки було зупинено автобус, що прямував до Москви. З’ясувалося, що один з пасажирів, місцевий житель 1993 року народження, підозрюється у співпраці з учасниками незаконних збройних формувань.

Затриманий пояснив поліцейським, що навесні 2014 року, із окупацією міста незаконними збройними формуваннями, вирішив трохи “підзаробити”. Тоді він працював водієм і на своїй вантажівці став перевозити будматеріали, за допомогою яких бойовики будували укріплення в захопленому місті. За це йому непогано платили, а моральна складова питання чоловіка не цікавила.

Коли в результаті діяльності терористів в Слов’янську почалися активні бойові дії, чоловіку відразу ж перехотілося працювати на нових “господарів”. Він зібрав речі і поїхав в Харківську область, а звідти — до РФ. Там він і жив до теперішнього часу, іноді навідуючись до рідного міста.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 “Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності” Кримінального кодексу України. Її санкції передбачають позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.