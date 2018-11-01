Под санкции РФ попал не тот Карась
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В санационный список РФ попал галерист Евгений Карась, которого, очевидно, перепутали с его полным тезкой - лидером националистической организации С14. Об этом сообщил сам лидер С14 Евгений Карась в Facebook, передает УНН.
"Сегодня Россия наложила именные санкции на украинских деятелей. В списке Ильенко, Кохановский, Аваков и .... Евгений Карась. Но не Васильевич. А Валерьевич. Художник и владелец художественной галереи, а не лидер С14", - отметил националист, намекая на бюрократическую неразбериху российских чиновников - авторов "санкционного списка".
При этом он напомнил, что недавно в РФ тоже из-за "путаницы" с техникой затонул плавучий док, который принимал на ремонт авианосец.
"Ядерное православное государство" не может разобраться на кого накладывает федеральные санкции", - подчеркнул он.
Интересно, что фигурант санкций Евгений Карась планирует еще выяснять причину попадания в список "322 самых опасных граждан". "Теперь надо угадать, я действительно настолько опасен ли нас в очередной раз перепутали", - написал он в соцсети.
При этом уточнил, что знаком со своим тезкой, однако считает его полным антиподом себе.
Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.
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Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.
Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.
Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.
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Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.
В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.