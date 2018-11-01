Під санкції РФ потрапив не той Карась

"Сьогодні Росія наклала іменні санкції на українських діячів. В списку Іллєнко, Коханівський, Аваков і.... Євген Карась. Але не Васильович. А Валерійович. Митець і власник художньої галереї, а не лідер С14", - зазначив націоналіст, натякаючи на бюрократичну плутанину російських чиновників – авторів "санкційного списку".

При цьому він нагадав, що нещодавно в РФ теж через "плутанину" із технікою затонув плавучий док, що приймав на ремонт авіаносець.



"Ядерна православна держава" не може розібратися на кого накладає федеральні санкції", - підкреслив він.

Цікаво, що фігурант санкцій Євген Карась планує ще з'ясовувати причину потрапляння в список "322 найбільш небезпечних громадян". "Тепер треба вгадати, чи я дійсно настільки небезпечний чи нас в черговий раз переплутали", - написав він в соцмережі.



При цьому уточнив, що знайомий із своїм тезкою, однак вважає його повним антиподом собі.

Нагадаємо, 1 листопада Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Санкції Росії проти українців: Розенблат каже, що впливу не відчує

Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.



Згодом стало відомо, що російські санкції торкнуться сотень українців, серед них буде багато відомих людей.



Додамо, рішення про санкції з'явилося після того, як у травні РНБО ввела санкції проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В'ятрович вважає санкції РФ визнанням своїх заслуг



Згодом, у вересні, РНБО України застосувала спеціальні санкції до низки транспортних підприємств РФ.



У вересні ж у Кремлі пообіцяли "побудовану на принципі взаємності" відповідь на санкції України.