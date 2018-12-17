Под Одессой в снежном плену застрял десяток машин

“16 декабря в 12:44 в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что за пределами с. Новоподольское в бездорожье застряли три легковых автомобиля и нужна помощь по их вызволению”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водителей предупредили о гололедице

К месту вызова через 18 минут прибыло пожарно-спасательное отделение 15-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с использованием возможностей автомобиля повышенной проходимости буксировочным тросом вытянули из бездорожья три легковых автомобиля на участок, пригодный для дальнейшего движения. В автомобилях находилось 7 человек, из них 3 ребенка.

Также, в 17:52 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на автодороге Кодыма — Балта за пределами г. Кодыма, автомобиль MAN застрял в снежном сугробе. По прибытию на место вызова спасатели 24-й государственной пожарно-спасательной части транспортировали грузовой автомобиль на пригодный для передвижения участок дороги.

В этот же день в 21:45 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Окнянском районе за пределами с. Ставрово нужна помощь по извлечению легковых автомобилей из снежного заноса. К месту вызова было направлено пожарно-спасательное отделение 27-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место вызова спасатели изъяли 6 легковых автомобиля из заноса и транспортировали их на пригодный для дальнейшего движения участок автодороги. Оказана помощь 12 лицам. Пострадавших нет.

Напомним, в южных областях синоптики предупреждали о сильных снегопадах.

Сильные снегопады 22-23 марта 2013 года в столице привели к транспортному коллапсу.