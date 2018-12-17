Під Одесою у сніговому полоні застряг десяток машин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Одеській області рятувальники допомогли вивільнити з-під снігових заметів десять автомобілів. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Одеській області, передає УНН.
“16 грудня о 12:44 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що за межами с. Новоподільськ у бездоріжжі застрягли три легкових автомобіля і потрібна допомога по їх вилученню”, — йдеться у повідомленні.
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До місця виклику через 18 хвилин прибуло пожежно-рятувальне відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники з використанням можливостей автомобіля підвищеної прохідності буксирувальним тросом витягли з бездоріжжя три легкових автомобіля на ділянку, придатну для подальшого руху. В автомобілях перебувало 7 чоловік, із них 3 дитини.
Також, о 17:52 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на автошляху Кодима — Балта за межами м. Кодима, автомобіль MAN застряг в сніговому заметі. По прибуттю на місце виклику рятувальники 24-ї державної пожежно-рятувальної частини транспортували вантажний автомобіль на придатну для пересування ділянку дороги.
Цього ж дня о 21:45 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в Окнянському районі за межами с. Ставрово потрібна допомога по вилученню легкових автомобілів зі снігового замету. До місця виклику було спрямовано пожежно-рятувальне відділення 27-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце виклику рятувальники вилучили 6 легкових автомобілі із замету та транспортували їх на придатної для подальшого руху ділянку автошляху. Надано допомогу 12 особам. Постраждалих немає.
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