Под Николаевом в ДТП с легковушкой и грузовиком травмированы пять человек, среди которых дети
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Полицейские расследуют причины ДТП с легковушкой и грузовиком, где травмировались пять человек, среди которых двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Николаевской области, передает УНН.
“4 сентября примерно в 16:28 в пгт Вознесенск по ул. Болгарская произошло столкновение грузового автомобиля MAN с полуприцепом под управлением 50-летнего водителя и Opel Astra, за рулем которого находился 24-летний мужчина, а в салоне находились две женщины 19-ти и 21-го лет, а также двое малолетних детей 2019 и 2020 рождения”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП водителя и пассажиров автомобиля Opel с травмами разной степени тяжести забрала скорая. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, в Полтаве столкнулись два автомобиля, один человек погиб.