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Под Николаевом в ДТП с легковушкой и грузовиком травмированы пять человек, среди которых дети

Киев • УНН

 • 20434 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Полицейские расследуют причины ДТП с легковушкой и грузовиком, где травмировались пять человек, среди которых двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Николаевской области, передает УНН.

Под Николаевом в ДТП с легковушкой и грузовиком травмированы пять человек, среди которых дети

“4 сентября примерно в 16:28 в пгт Вознесенск по ул. Болгарская произошло столкновение грузового автомобиля MAN с полуприцепом под управлением 50-летнего водителя и Opel Astra, за рулем которого находился 24-летний мужчина, а в салоне находились две женщины 19-ти и 21-го лет, а также двое малолетних детей 2019 и 2020 рождения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водителя и пассажиров автомобиля Opel с травмами разной степени тяжести забрала скорая. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, в Полтаве столкнулись два автомобиля, один человек погиб.

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