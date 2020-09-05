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Під Миколаєвом у ДТП з легковиком та вантажівкою травмовані п’ятеро осіб, серед яких діти

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Поліцейські розслідують причини ДТП з легковиком та вантажівкою, де травмувались п’ятеро осіб, серед яких двоє малолітніх дітей. Про це повідомляє пресслужба ГУНП Миколаївської області, передає УНН.

Під Миколаєвом у ДТП з легковиком та вантажівкою травмовані п’ятеро осіб, серед яких діти

“4 вересня приблизно о 16:28 у м. Вознесенськ по вул. Болгарська відбулось зіткнення вантажного автомобіля MAN з напівпричепом, під керуванням 50-річного водія, та Opel Astra, за кермом якого перебував 24-річний чоловік, а у салоні знаходились дві жінки 19-ти і 21-го років, а також двоє малолітніх дітей 2019 та 2020 року народження”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті ДТП водія та пасажирів автомобіля Opel із травмами різного ступеню тяжкості забрала швидка. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, у Полтаві зіткнулися дві автівки, одна людина загинула.

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