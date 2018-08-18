Под Львовом столкнулись микроавтобус и две легковушки: двое погибших

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 2342 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 20600 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 107669 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 214261 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 165109 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 233528 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 268958 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 220987 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 250590 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209276 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.6м/с
64%
Популярные новости

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 25476 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 28625 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 14511 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 19334 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 10851 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 285354 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 258765 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 344063 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 502240 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 591956 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 39925 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 233540 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 85316 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 81263 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 86640 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Под Львовом столкнулись микроавтобус и две легковушки: двое погибших

Киев • УНН

 • 12635 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 августа. УНН. Неподалеку от Львова на трассе "Киев - Чоп" в ДТП попали две легковушки и микроавтобус. В результате аварии погибли два человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.

Под Львовом столкнулись микроавтобус и две легковушки: двое погибших

"Авария произошла около 18:45. Водитель и пассажир микроавтобуса погибли на месте. Пассажира Lanos госпитализировали в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП", - сообщили в Нацполиции.

Как уточнили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, вблизи села Гамалеевка Пустомытовского района на трассе "Киев - Чоп" Mercedes Sprinter под управлением жителя Луцка 1981 года выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ Lanos под управлением жителя Березина Николаевского района 1977 рождения, и в дальнейшем - с автомобилем BMW Х5 под управлением жителя Запытова Каменка-Бугского района 1987 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля - житель Луцка 1969 года - Mercedes Sprinter от полученных травм погибли на месте происшествия.

Водитель автомобиля ЗАЗ Lanos госпитализирован в реанимационное отделение ЛСМП с диагнозом: "Тяжелая сочетанная травма. ЗЧМТ. Множественные ссадины лица. Ушиб грудной клетки. Закрытые множественные переломы костей обеих нижних конечностей".

Напомним, во Львовской области в ДТП попал туристический автобус.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.14
Bitcoin
$75,116.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.67
Золото
$3,035.89
Ethereum
$1,461.36