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Під Львовом зіткнулися мікроавтобус і два легковики: двоє загиблих

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 серпня. УНН. Неподалік Львова на трасі "Київ - Чоп" у ДТП потрапили два легковики та мікроавтобус. Внаслідок аварії загинуло двоє людей. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області. 

Під Львовом зіткнулися мікроавтобус і два легковики: двоє загиблих

"Аварія сталася близько 18:45. Водій та пасажир мікроавтобуса загинули на місці. Пасажира Lanos госпіталізували в лікарню. Поліція встановлює обставини ДТП", - повідомили у Нацполіції.

Як уточнили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, поблизу села Гамаліївка Пустомитівського району на трасі "Київ - Чоп" Mercedes Sprinter під керуванням жителя Луцька 1981 року народження виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ Lanos під керуванням жителя Березина Миколаївського району 1977 року народження, та в подальшому - з автомобілем BMW Х5 під керуванням жителя Запитова Кам'янка-Бузького району 1987 року народження.

У результаті ДТП водій та пасажир автомобіля - житель Луцька 1969 року народження - Mercedes Sprinter від отриманих травм загинули на місці події.

Водій автомобіля ЗАЗ Lanos госпіталізований у реанімаційне відділення ЛШМД з діагнозом: "Важка поєднана травма. ЗЧМТ. Множинні садна обличчя. Забій грудної клітки. Закриті множинні переломи кісток обох нижніх кінцівок".

Нагадаємо, на Львівщині у ДТП потрапив туристичний автобус.

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