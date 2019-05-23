Под Луцком труп человека обнаружили в отстойнике водоканала
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Труп мужчины обнаружили в отстойнике на территории коммунального предприятия "Луцкводоканал". Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Территория, на которой расположен отстойник с нечистотами, расположенная между Луцком и селом Липляны. Труп мужчины с многочисленными телесными повреждениями обнаружили в отстойнике. Личность погибшего установлена. Это 47-летний житель села Городок.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в пруду села Лелековка Кировоградской области обнаружили труп мужчины.