Под Луцком труп человека обнаружили в отстойнике водоканала

Территория, на которой расположен отстойник с нечистотами, расположенная между Луцком и селом Липляны. Труп мужчины с многочисленными телесными повреждениями обнаружили в отстойнике. Личность погибшего установлена. Это 47-летний житель села Городок.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, в пруду села Лелековка Кировоградской области обнаружили труп мужчины.