Під Луцьком труп людини виявили у відстійнику водоканалу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Труп чоловіка виявили у відстійну на території комунального підприємства “Луцькводоканал”. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Територія, на якій розміщений відстійник з нечистотами, розташована між Луцьком та селом Липляни. Труп чоловіка з численними тілесними ушкодженнями виявили у відстійнику. Особу загиблого встановлено. Це 47-річний мешканець села Городок.
Тіло направлене на судово-медичну експертизу.
Розпочато досудове розслідування за ст.. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, у ставку села Лелеківка Кіровоградської області виявили труп чоловіка.