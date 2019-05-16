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Под Киевом обнаружили арсенал авиационных ракет для перепродажи в страны Африки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно со следователями ГУ НП в Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 обнаружили место незаконного хранения арсенала военного авиационного вооружения в селе Новоселки Макаровского района Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жители столицы хранили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области военные средства поражения.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли из территории домовладения шесть унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенных для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми 24.

По оперативной информации спецслужбы обнаруженное вооружение фигуранты дела планировали вывезти с нарушением установленного порядка экспортного контроля в некоторые страны Африки для использования в военных конфликтах.

В результате принятых мер, правоохранители предупредили реализацию поставки товаров военного назначения в страны, против которых действуют международные санкции Совета Безопасности ООН.

По заключению экспертов противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций в отношении нашей страны.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности, и установление места происхождения обнаруженного вооружения.

Напомним, правоохранители Одесской области изъяли оружие и боеприпасы у местного жителя, а также обнаружили, что он переделывал травматические пистолеты в боевые.

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