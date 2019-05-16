Під Києвом виявили арсенал авіаційних ракет для перепродажу в країни Африки

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно із слідчими ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 виявили місце незаконного зберігання арсеналу військового авіаційного озброєння у селі Новосілки Макарівського району Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканці столиці зберігали в одному з приватних помешкань у селі Новосілки Макарівського району Київської області військові засоби ураження.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили з території домоволодіння шість уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С-5, призначених для використання на винищувачах типу МіГ-21, винищувачах-бомбардувальниках типу МіГ-27 та бойових ударних гелікоптерах типу Мі-24.

За оперативною інформацією спецслужби виявлене озброєння фігуранти справи планували вивезти з порушенням встановленого порядку експортного контролю в деякі країни Африки для використання у військових конфліктах.

Унаслідок ужитих заходів правоохоронці попередили реалізацію постачання товарів військового призначення у країни, проти яких діють міжнародні санкції Ради Безпеки ООН.

За висновками експертів протиправні дії могли дискредитувати Україну на світовому ринку озброєння через недотримання міжнародних норм та загрожували введенням санкцій стосовно нашої держави.

У межах відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності, та встановлення місця походження виявленого озброєння.

Нагадаємо, правоохоронці Одеської області вилучили зброю та боєприпаси у місцевого мешканця, а також виявили, що той переробляв травматичні пістолети у бойові.

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