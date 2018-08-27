Под Киевом произошла тройная ДТП: есть пострадавшие

"В Боярке произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Три человека получили легкие телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения одним из водителей правил поворота", - сказали в полиции.



В то же время правоохранители не подтвердили информацию, что за рулем одной из машин была чиновница местной мэрии.



"У нас нет информации, что в ДТП участвовала государственный чиновник", - заверили в полиции Киевщины.



Напомним, в результате столкновения двух автомобилей на проспекте Любви Малой в Харькове пострадали пять человек, среди которых - несовершеннолетние.