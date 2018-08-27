Під Києвом сталася потрійна ДТП: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У місті Боярка Київської області внаслідок потрійного зіткнення легковиків постраждало три людини. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУНП у Київській області.
"У Боярці сталося ДТП за участю трьох легкових автомобілів. Три людини отримали легкі тілесні ушкодження. На місці працює слідчо-оперативна група. За попередніми даними, ДТП сталося через порушення одним із водіїв правил повороту", - сказали у поліції.
Водночас правоохоронці не підтвердили інформацію, що за кермом однієї з автівок була чиновниця місцевої мерії.
"У нас немає інформації, що у ДТП брала участь державний посадовець", - запевнили у поліції Київщини.
Нагадаємо, внаслідок зіткнення двох автомобілем на проспекті Любові Малої у Харкові постраждали п'ятеро людей, серед яких - неповнолітні.