Под Киевом ограбили 27-летнего иностранца

“27-летнего мужчину, который около года работает на аграрном предприятии, злоумышленник оставил без мобильного телефона. Происшествие произошло в селе Антонов Сквирского района”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, иностранец, возвращаясь домой, увидел, как местный житель ночью загружает в автомобиль тюк с сеном. Решив, что сено краденое, голландец достал из кармана дорогой гаджет и снял все происходящее. Герой видеоролика выхватил мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Действия злоумышленника правоохранители квалифицировали как грабеж. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Лицо, которое подозревают в совершении преступления установлено. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 30 июля в столице неизвестные обстреляли авто иностранца.