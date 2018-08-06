Під Києвом пограбували 27-річного іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На Київщині пограбували громадянина Королівства Нідерланди. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Київській області на сторінці у Facebook, передає УНН.
“27-річного чоловіка, який близько року працює на аграрному підприємстві, зловмисник залишив без мобільного телефону. Подія сталася в селі Антонів Сквирського району”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, іноземець, повертаючись додому, побачив, як місцевий житель серед ночі завантажує в автомобіль тюк із сіном. Вирішивши, що сіно крадене, нідерландець дістав з кишені дорогий гаджет та зафільмував все, що відбувалося. Герой відеоролика вихопив мобільний телефон і зник у невідомому напрямку.
Дії зловмисника правоохоронці кваліфікували як грабіж. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Особу, яку підозрюють у скоєнні злочину встановлено. Чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 30 липня у столиці невідомі обстріляли авто іноземця.