Под Киевом под обстрел российских оккупантов попал завод Coca-Cola - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Броварском районе под Киевом под обстрел российских оккупантов попал завод Coca-Cola. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.
Цитата
"Броварской район. Возле Большой Дымерки попал под обстрел завод Coca-Cola", - написал Геращенко.
Детали
По словам советника главы МВД, повреждены когенерационная установка - комплекс оборудования, работающий по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или превращает сбросовый энергетический потенциал технологических процессов на электрическую и тепловую энергию.
Ранее
Менее чем неделю назад Pepsi и Coca-Cola заявляли, что не собираются уходить с российского рынка, однако, объявили о паузе, к бойкоту присоединилась компания Starbucks.
Отметим, что после первых заявлений о дальнейшей работе на рынке РФ - украинские торговые сети начали снимать продукцию Coca-Cola с продажи.