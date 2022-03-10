Под Киевом под обстрел российских оккупантов попал завод Coca-Cola - Геращенко

Цитата

"Броварской район. Возле Большой Дымерки попал под обстрел завод Coca-Cola", - написал Геращенко.

Детали

По словам советника главы МВД, повреждены когенерационная установка - комплекс оборудования, работающий по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или превращает сбросовый энергетический потенциал технологических процессов на электрическую и тепловую энергию.

Ранее

Менее чем неделю назад Pepsi и Coca-Cola заявляли, что не собираются уходить с российского рынка, однако, объявили о паузе, к бойкоту присоединилась компания Starbucks.

Отметим, что после первых заявлений о дальнейшей работе на рынке РФ - украинские торговые сети начали снимать продукцию Coca-Cola с продажи.