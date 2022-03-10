Під Києвом під обстріл російських окупантів потрапив завод Coca-Cola - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Броварському районі під Києвом під обстріл російських окупантів потрапив завод Coca-Cola. Про це у Telegram-каналі повідомир радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.
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"Броварський район. Біля Великої Димерки потрапив під обстріл завод Coca-Cola", - написав Геращенко.
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За словами радника глави МВС, пошкоджено когенераційну установку – комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної та теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів на електричну та теплову енергію.
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Менш ніж тиждень тому Pepsi та Coca-Cola заявляли, що не збираються йти з російського ринку, проте, оголосили про паузу, до бойкоту долучилася копманія Starbucks.
зазначимо, що після перших заяв щодо подальшої роботи на ринку РФ - українські торгові мережі почали знімати продукцію Coca-Cola з продажу.