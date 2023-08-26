Под Черновцами водитель на микроавтобусе сбил двух девочек на электросамокате: детей госпитализировали

Детали

Полицейские предварительно установили, что 40-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz Vito» допустил столкновение с электросамокатом, на котором двигались две местные жительницы в возрасте 7 и 11 лет.

В результате ДТП малолетние девочки получили телесные повреждения. Пострадавших медики доставили в больницу.

Добавим

Следователи полиции внесли сведения об аварии в Единый реестр досудебных расследований с квалифицирующими признаками части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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