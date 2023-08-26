Під Чернівцями водій на мікроавтобусі збив двох дівчаток на електросамокаті: дітей госпіталізували

Деталі

Поліцейські попередньо встановили, що 40-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito» допустив зіткнення з електросамокатом, на якому рухались дві місцеві жительки, віком 7 та 11 років.

У результаті ДТП малолітні дівчатка отримали тілесні ушкодження. Потерпілих медики доправили до лікарні.

Додамо

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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