Під Чернівцями водій на мікроавтобусі збив двох дівчаток на електросамокаті: дітей госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Чернівецькому районі чоловік на "Mercedes-Benz Vito" допустив зіткнення з електросамокатом, на якому рухались дві дівчинки, їх госпіталізували, передає УНН із посиланням на поліцію Чернівецької області.
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Поліцейські попередньо встановили, що 40-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito» допустив зіткнення з електросамокатом, на якому рухались дві місцеві жительки, віком 7 та 11 років.
У результаті ДТП малолітні дівчатка отримали тілесні ушкодження. Потерпілих медики доправили до лікарні.
Додамо
Слідчі поліції внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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